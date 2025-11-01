Пожар после внезапного взрыва в ростовской квартире потушили
Двор ростовской новостройки усыпан стеклами после взрыва в квартире
Фото: Местные telegram-каналы
Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилом комплексе «Левобережье» в Ростове-на-Дону после взрыва в одной из квартир. Прилегающая территория усыпана битым стеклом и обломками конструкций.
«Пожар уже потушили, двор усыпан стеклами», — сообщают местные паблики. Специалисты продолжают работу на месте происшествия для оценки масштабов повреждений, передает telegram-канал Это Ростов Новости.
Фасад жилого дома получил серьезные повреждения после взрыва. Оконные проемы в поврежденной секции здания полностью лишились стеклопакетов. На месте работают оперативные группы МЧС и коммунальных служб. Специалисты оцепили опасную зону и приступили к уборке территории от стеклянных осколков.
Жители близлежащих домов сообщают о многочисленных осколках стекла на прилегающей территории. Автомобили, припаркованные рядом с эпицентром взрыва, также пострадали.
Инцидент произошел на 11-м этаже жилого комплекса «Левобережье» в результате нарушения правил обращения с газовым оборудованием — по предварительной версии, детонировал газовый баллон, используемый при установке натяжных потолков, либо произошла неисправность отопительного котла. Благодаря оперативной эвакуации жильцов и слаженным действиям спасательных служб, которые ликвидировали возгорание на площади 6 квадратных метров, обошлось без пострадавших.
