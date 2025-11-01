Сад в ноябре: что нужно сделать для богатого урожая в 2026 году

В ноябре садоводы укрывают деревья от морозов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ноябре садоводы завершают подготовку дачных участков к зиме. В это время листва уже опала, а температура часто опускается ниже нуля, поэтому все усилия направлены на защиту растений от морозов и болезней. В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала о самых важных работах в саду в ноябре.

Что делать с инвентарем в саду в ноябре

По словам садовода Светланы Самойловой, в ноябре нужно подготовить инвентарь к зиме. Важно очистить инструменты, проверить их рабочее состояние и убрать в сухое и защищенное от мороза место.

«Совки, грабли, лопаты лучше поместить в сарай. Убирать их в теплицу не рекомендуется, так как от повышенной влажности инструменты могут заржаветь. А вот пластиковую тару, напротив, лучше занести в теплицу», — рассказала эксперт.

Что делать с удобрениями в ноябре

Жидкие удобрения лучше убрать из летних теплиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ноябре нужно убрать жидкие удобрения в теплое помещение. По словам Светланы Самойловой, органические удобрения не должны храниться при минусовой температуре.

«Изучите внимательно инструкцию и заберите удобрения и препараты в теплое помещение. Под действием мороза их состав испортится, и они будут непригодны. Гранулированные удобрения могут храниться на морозе» , — рассказала садовод.

Перед морозами специалист советует слить воду из бочек и ведер. Из леек и ваз в доме также нужно убрать жидкость, так как при минусовой температуре она превратится в лед и испортит тару. Жидкие лекарства для растений лучше поставить в теплое помещение, так как в морозы бутыли лопаются.

Как бороться с вредителями в ноябре, чтобы не появились весной

При наступлении устойчивой температуры -5 градусов можно приступать к борьбе с вредителями. По словам садовода, для этого нужно перекопать почву на глубину штыка лопаты, не разбивая комья земли. Их оставляют на поверхности грядки, и в таком виде она напоминает барханы.

«Вредители, устроившиеся на зимовку, оказываются сверху и в результате действия мороза погибают. К тому же такая перекопка с комьями земли помогает почве лучше пропитаться талыми водами. С приходом весны комья земли рыхлят и разравнивают», — объяснила садовод.

В теплицах можно зажечь табачную шашку перед закрытием сезона. Это поможет избавиться от таких вредителей, как белокрылка и паутинный клещ.

Как обработать сад от парши, чтобы не появилась весной

В качестве профилактики и борьбы с паршой садовод рекомендует опрыскивать раствором мочевины яблони, груши и сливы, если на них были признаки этой болезни. Делать это нужно после полного листопада, убрав из-под деревьев опавшие листья. Чтобы приготовить раствор, нужно растворить 1 кг мочевины в 10 л воды.

«Опрыскивать можно в любой день без осадков при температуре не ниже +2 градусов. Препарат распространяют на ветки и ствол. Он впитается за два часа», — рассказывает специалист.

Как побелить и укрыть деревья от мороза

«После окончания дождей нужно приступать к побелке деревьев. Напомню, что белят саженцы старше пяти лет. Их белят на высоте вытянутой руки, а не только на уровне колен», — рассказывает Светлана Самойлова.

Саженцы обматывают нетканым материалом, располагая ветки по направлению к земле. В таком случае грызуны, натыкаясь на иголки, не смогут повредить молодую кору. Чтобы защитить деревья от зайцев, можно обвязать стволы женскими колготами. По словам эксперта, этот способ самый эффективный, так как зайцы не смогут повредить тянущуюся синтетику.

Чем подкормить почву под зиму

Почву можно подкормить осенними листьями Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Садовод советует заделать в почву часть осенних листьев, если она глинистая и песчаная. Лучше брать листья, которые быстрее перепревают. Не рекомендуется использовать листья от клена и дуба.

По словам эксперта, ноябрь — идеальное время для подкормки плодового сада навозом. Почва получит раннюю азотную подкормку, и с талыми водами все питательные вещества дойдут к корням. Кроме того, таким способом можно избавиться от вредителей, которые уже к ноябрю устроились под плодовыми. Если закрыть вредителей слоем навоза в 10-15 сантиметров, то можно лишить их возможности выбраться наружу.

«Можно сначала нагрести опавшие листья под плодовые деревья, кустарники, а затем закрыть навозом. Получится двойной перегной: и листья перепреют, и со временем навоз превратится в перегной. Можно использовать как перепревший, так и свежий навоз», — рассказывает Светлана Самойлова.

Мульчировать таким образом можно яблони, груши, смородину, крыжовник, древовидные гортензии, сирень. Исключением являются растения, которые укрывают на зиму. Под них осенью навоз не вносят.

Как высаживать саженцы в ноябре

Саженцы можно отправить в прикоп, если наступили холода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При плюсовой температуре также можно высаживать саженцы. Если это саженцы небольшого размера, то их хорошо пригнуть под высокий пластиковый ящик, предварительно закидав сухими листьями. Ящик сверху накрыть нетканым материалом.

«Если земля уже покрыта морозной коркой, такие саженцы отправляют в прикоп. Нужно выкопать посреди грядки траншеи, уложить саженцы под углом 45 градусов, поставить невысокие дуги и закрыть корни и часть стволов саженцев землей. Поверх дуг накрывают нетканым материалом», — рассказала садовод.

Также прикоп, в который укладывают саженцы, можно соорудить и между грядок. Способ подходит для саженцев с закрытой корневой системой. Далее их также накрывают нетканым материалом. Две грядки по бокам в этом случае выступают в роли утеплителя и защиты от мороза, уточнила специалист.

Что посадить в ноябре

«В ноябре еще не поздно посадить чеснок и лук. К примеру, в Подмосковье в этом году дождливая, теплая погода, поэтому высаживать можно до 10 числа. Такая погода способствует прорастанию этих культур», — объяснила садовод.