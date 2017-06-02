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02 июня 2017
01 июня 2017
Главные новости Свердловской области
18:48  02 июня 2017 0

На окраине Екатеринбурга прошел гигантский смерч. ФОТО

Во время грозы в городе стемнелоФото: Ольга Полкова

В Екатеринбурге прошел сильный дождь, переросший в смерч. Атмосферный вихрь высотой в сотни метров образовался на окраине города в районе озера Шарташ, рассказали «URA.RU» очевидцы, приславшие фото в редакцию.

«Мы следим за ситуацией, связанной со смерчем, но пока никакой информации о пострадавших или разрушениях с места не поступало. Может быть, какая-то информация появится позже», — сообщила «URA.RU» Наталья Зырянова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.

Гигантский столб поднялся возле Шарташа на высоту сотни метров
Фото: читатель URA.RU»

Известно, что после небольшой грозы в поселке Дубрава вырубило электричество.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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