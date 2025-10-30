Причины не спать: куда пойти на Хэллоуин в Санкт-Петербурге

Как провести самую страшную ночь в Питере Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Культурная столица готовится поразить жителей и гостей города масштабом и разнообразием праздничных событий. От семейных квестов и театральных постановок до грандиозных вечеринок и концертов под куполом планетария — каждый найдет свой идеальный способ отметить самый жуткий праздник осени. Лучшие мероприятия предстоящей ночи — в афише URA.RU.

Где провести Хэллоуин в Санкт-Петербурге

В Хэллоуин-2025 для жителей и гостей Санкт-Петербурга будут организованы разнообразные вечеринки, викторины, иммерсивные программы и живые перформансы, которые проводятся исключительно раз в год.

Жителям города советуют заранее ознакомиться с афишей мероприятий: часть из них проводится бесплатно или по предварительной онлайн-регистрации, для посещения других потребуется приобретение билетов. Учитывая высокий спрос на наиболее популярные события, рекомендуется заранее составить маршрут и приобрести билеты, чтобы гарантировать себе участие.

«Иммерсивный Хэллоуин»: шоу для всей семьи (6+)

Иммерсивная программа создана для детей и родителей, которые готовы к оранжевому безумию и таинственным приключениям. В пространстве «Замка на Невском» стираются границы между эпохами и реальностями. Здесь вам откроются шепот старинных книг, скрип половиц и тайны, которые оживают лишь в канун Дня всех святых.

Ваша миссия: раскройте секрет древней монеты, выполняя задания призрачных обитателей. Используйте магические свитки, зелья и артефакты, чтобы найти путь из заколдованного квартала и зажечь огонь надежды. Главный трофей — ваш собственный Светильник Джека! В программе:

Иммерсивный квест с актером по тематическим локациям.

с актером по тематическим локациям. Мастер-класс по созданию тыквенного светильника.

25 октября 2025 — 3 ноября 2025 (11:00, 13:30, 15:30, 16:30).

Адрес: Невский проспект 74/76, 4-й этаж. (м. Маяковская, м. Достоевская).

Хэллоуин для детей (6+)

Арт-центр «Чеширский кот» вновь приглашает детей 6–13 лет на свой фирменный праздничный интерактив и дискотеку, чтобы отпраздновать Хэллоуин-2025 в Санкт-Петербурге.

Гостей ждет увлекательный театрализованный микс из жутковатых, но веселых историй о призраках, ведьмах, тыквоголовом Джеке и другой нечисти, конкурс костюмов с призами, розыгрыш угощений за волшебную фразу «Угости, а то напугаем!» и, конечно, зажигательная хэллоуинская дискотека в финале. Тех, кто придет без костюма, организаторы обеспечат необходимой атрибутикой прямо на входе.

Важное условие: билет требуется и для ребенка, и для сопровождающего взрослого.

25 октября 2025 — 2 ноября 2025 (11:00, 13:30, 16:00, 18:30). Мероприятие проходит без антракта.

Адрес: Невский просп., 81. (м. Площадь Восстания, м. Маяковская).

Самая жуткая ночь пройдет в Питере 31 октября 2025 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Орган в Планетарии. Halloween (6+)

Хеллоуин космического масштаба 31 октября состоится в Петербурге. Amadeus Concerts приглашают на уникальный концерт, где орган, рояль, скрипка и виолончель исполнят произведения с таинственной историей. Жители и гости столицы погрузятся в загадки мистических музыкальных творений и раскроют секреты их настоящих авторов.

Под 37-метровым куполом самого большого планетария Европы гостей ждет путешествие в бескрайние глубины Вселенной, наполненное атмосферой живого органа и вечной классикой.

Для гостей — музыкальные сюрпризы и возможность блистать в костюмах, которые вы ждали весь год. Исполнители — ведущие музыканты Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра и Филармонии.

31 октября 2025 (21:00, 22:30).

Адрес: наб. Обводного канала, 74, лит. Ц. (м. Технологический институт-1).

Хэллоуин-вечеринка «Бал с Уэнсдэй» (6+)

Легендарная выпускница Академии Nevermore лично приглашает детей и родителей на свою мистическую, захватывающую и невероятно веселую шоу-вечеринку. Гостей ждет два часа полного погружения в атмосферу знаменитой семьи: встреча с героями, точь-в-точь как в сериале, приветственный напиток «Червивая Мэри», шоу летающих скелетов, фехтовальный поединок, иллюзии «Темные делишки», научные опыты дяди Фестера с молниями и невероятная бумажная дискотека «Бал в серебре». Каждого посетителя мистического дома ждет тематический подарок, а самых креативных — конкурс костюмов с призами.

В стоимость билета уже включены welcome-зона, шоу-программа, дискотека и презент, а тематический аквагрим и угощения можно приобрести на месте. Рекомендовано для всех, кому 6+ (и даже, как обещают организаторы, тем, кому 64!).

3 ноября 2025, (12:00, 16:00).

Адрес: пл. Конституции, 2. (м. Московская).

Спецпоказ к Хэллоуину «Кентервильское приведение» (8+)

Если духи — ваша слабость, тогда Театр Дримвиль ждет самых отважных в таинственном Кентервильском поместье! Юным гостям предстоит проникнуть в легенду о мятежном духе сэра Саймона де Кентервилля, три столетия обреченного бродить в стенах старого хауса, и помочь ему наконец обрести покой.

Эта история, наполненная готической мрачностью, сочетает в себе красоту, тонкий юмор, романтику и чистую любовь, а в финале каждого ждет настоящее чудо! Иммерсивный спектакль по мотивам новеллы Оскара Уайльда «Кентервильское привидение».

Обратите внимание: организаторы просят не забывать сменную обувь, ведь даже призраки ценят уют и порядок.

31 октября 2025 (12:00, 14:00).

Адрес: Большой Смоленский просп., 10. (м. Елизаровская).

Куда сходить на Хэллоуин 2025 в Петербурге Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мастер-класс для взрослых «Хэллоуин» в «Замке на Невском» (18+)

Соберите друзей на иммерсивный мастер-класс для взрослых в честь Хэллоуина-2025 в стенах мистического «Замка на Невском». За один вечер вы:

Магия резца: создадите жуткий шедевр из тыквы.

создадите жуткий шедевр из тыквы. Кинопогружение: откроете портал в мир мистики с тематическим фильмом.

откроете портал в мир мистики с тематическим фильмом. Эликсир настроения: согреете душу бокалом изысканного вина в таинственной атмосфере.

согреете душу бокалом изысканного вина в таинственной атмосфере. Тайны Джека: погрузитесь в истоки праздника через общение с его хранителем.

погрузитесь в истоки праздника через общение с его хранителем. В конце вечера — розыгрыш призов.

24 октября 2025 — 1 ноября 2025 в 20:00.

Адрес: Невский проспект 74/76, 4-й этаж. (м. Маяковская, м. Достоевская).

CAMPUS x HALLOWEEN — 3 SECRET GUESTS (18+)

Погрузитесь в атмосферу настоящего кошмара! Клуб Sound на Кожевенной создаст для жителей и гостей Петербурга интерактивное пространство, где можно стать частью вселенной Сайлент Хилл. Вас ждут выступления трех засекреченных артистов, полное погружение в эстетику Туманного Города и фотосессии в специально оформленных зонах. Победитель конкурса на лучший костюм получит денежный приз!

VIP-формат включает эксклюзивные зоны: гримерки, хиромантия, Таро, будка поцелуев, угощения от призраков и черная сахарная вата. Только зона скайсов оплачивается отдельно.

30 октября 2025, начало в 16:30.

Адрес: Кожевенная линия, 40, лит. Б. (м. Горный институт).

Самый Страшный Halloween 2025 (18+)

Отпраздновать Хэллоуин-2025 в Санкт-Петербурге можно, погрузившись в пучину самого масштабного фестиваля альтернативной культуры — «Самый Страшный Halloween» на двух сценах клуба Factory 3! Два дня и две ночи непрерывного звучания лучших коллективов альтернативной сцены: от мрачного готик-метала Tardigrade Inferno и Dominia до завораживающего индастриала Xe-None и зажигательного дарк-попа Illidiance.

Гостей вечеринки ждет полное погружение в эстетику ужаса через мощные живые выступления, гипнотические шоу-программы, тематические фейс-арт и фотозоны.

1 ноября 2025 — 3 ноября 2025 в 17:30

Адрес: Кожевенная линия, 40, лит. Д. (м. Горный институт).

НОЧЬ. JAGGER. HALLOWEEN! (18+)

В клубе Jagger гостей ждет настоящая феерия звука и энергии: специальный гость — DJ Игорь Думченков, который зарядит мощнейшими треками, соединит танцпол в единую темную материю и разложит всех на танцевальные атомы. Вместе с ним — зажигательные резиденты: rock'n'roll queens DJs Olsy & Roxy, биты которых находят отклик даже у самых требовательных гостей, и DJ Nordval.

Группа «Вишневый заряд» представит новую программу с еще большим количеством рока и любимых хитов, и научит посетителей танцевальным движениям. И конечно, вас ждет юмор от Господина Седого, от шуток которого можно поседеть даже под париком! Мы гарантируем полный отрыв в кругу близких по рок-духу — ведь наши вечеринки всегда становятся легендой!

1 ноября 2025 — 2 ноября 2025 в 22:00

Адрес: пл. Конституции, 2. (м. Московская).

Огромное количество мероприятий ждет гостей и жителей культурной столицы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фестиваль «Некрокомиккон» (18+)

В Петербурге 1–2 ноября на площадке DAA Expo состоится грандиозный музыкальный фестиваль мистики и фантастики «Некрокомиккон» — место, где оживают самые смелые фантазии и царят невероятные приключения. Гостей и жителей культурной столицы ждет полное погружение в уникальную атмосферу: рок-концерт с мощным звуком и фантастическим визуальным сопровождением, масштабный бал вампиров и оглушительный зомби-моб, а также жуткое дефиле косплея монстров и антигероев.

1 ноября 2025 — 2 ноября 2025, начало в 23:00.

Адрес: Красногвардейская площадь, 3, лит. Е. (м. Новочеркасская).

RHCP Halloween-мистическая прогулка на теплоходе (18+)

Rock Hit Neva приглашает на грандиозную Halloween-party на воде! Организаторы ждут «всех людей и мистических существ» для громкого карнавала этой осени. В программе:

Главный хэдлайнер: группа Can't Stop Band — они исполнят хиты легендарной группы Red Hot Chili Peppers.

группа — они исполнят хиты легендарной группы Red Hot Chili Peppers. Атмосфера волшебства: зажигательная музыка, карнавал, гадания и тематические угощения.

Вас ждет путешествие по Финскому заливу с видом на футуристический «Лахта-центр» и «Газпром-Арену» и прогулка по историческому центру мимо Петропавловской крепости, Эрмитажа и легендарной «Авроры». Однако маршрут может быть скорректирован из-за погоды.

Важная информация:

Формат: музыкальный клуб-ресторан (свои продукты и напитки запрещены).

музыкальный клуб-ресторан (свои продукты и напитки запрещены). Продолжительность: 3 часа.

3 часа. Дресс-код: ваш лучший костюм для Хэллоуина!

1 ноября 2025, начало в 19:00.