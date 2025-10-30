Причины не спать: куда пойти на Хэллоуин в Санкт-Петербурге
Как провести самую страшную ночь в Питере
Культурная столица готовится поразить жителей и гостей города масштабом и разнообразием праздничных событий. От семейных квестов и театральных постановок до грандиозных вечеринок и концертов под куполом планетария — каждый найдет свой идеальный способ отметить самый жуткий праздник осени. Лучшие мероприятия предстоящей ночи — в афише URA.RU.
Где провести Хэллоуин в Санкт-Петербурге
В Хэллоуин-2025 для жителей и гостей Санкт-Петербурга будут организованы разнообразные вечеринки, викторины, иммерсивные программы и живые перформансы, которые проводятся исключительно раз в год.
Жителям города советуют заранее ознакомиться с афишей мероприятий: часть из них проводится бесплатно или по предварительной онлайн-регистрации, для посещения других потребуется приобретение билетов. Учитывая высокий спрос на наиболее популярные события, рекомендуется заранее составить маршрут и приобрести билеты, чтобы гарантировать себе участие.
«Иммерсивный Хэллоуин»: шоу для всей семьи (6+)
Иммерсивная программа создана для детей и родителей, которые готовы к оранжевому безумию и таинственным приключениям. В пространстве «Замка на Невском» стираются границы между эпохами и реальностями. Здесь вам откроются шепот старинных книг, скрип половиц и тайны, которые оживают лишь в канун Дня всех святых.
Ваша миссия: раскройте секрет древней монеты, выполняя задания призрачных обитателей. Используйте магические свитки, зелья и артефакты, чтобы найти путь из заколдованного квартала и зажечь огонь надежды. Главный трофей — ваш собственный Светильник Джека! В программе:
- Иммерсивный квест с актером по тематическим локациям.
- Мастер-класс по созданию тыквенного светильника.
25 октября 2025 — 3 ноября 2025 (11:00, 13:30, 15:30, 16:30).
Адрес: Невский проспект 74/76, 4-й этаж. (м. Маяковская, м. Достоевская).
Хэллоуин для детей (6+)
Арт-центр «Чеширский кот» вновь приглашает детей 6–13 лет на свой фирменный праздничный интерактив и дискотеку, чтобы отпраздновать Хэллоуин-2025 в Санкт-Петербурге.
Гостей ждет увлекательный театрализованный микс из жутковатых, но веселых историй о призраках, ведьмах, тыквоголовом Джеке и другой нечисти, конкурс костюмов с призами, розыгрыш угощений за волшебную фразу «Угости, а то напугаем!» и, конечно, зажигательная хэллоуинская дискотека в финале. Тех, кто придет без костюма, организаторы обеспечат необходимой атрибутикой прямо на входе.
Важное условие: билет требуется и для ребенка, и для сопровождающего взрослого.
25 октября 2025 — 2 ноября 2025 (11:00, 13:30, 16:00, 18:30). Мероприятие проходит без антракта.
Адрес: Невский просп., 81. (м. Площадь Восстания, м. Маяковская).
Самая жуткая ночь пройдет в Питере 31 октября 2025 года
Орган в Планетарии. Halloween (6+)
Хеллоуин космического масштаба 31 октября состоится в Петербурге. Amadeus Concerts приглашают на уникальный концерт, где орган, рояль, скрипка и виолончель исполнят произведения с таинственной историей. Жители и гости столицы погрузятся в загадки мистических музыкальных творений и раскроют секреты их настоящих авторов.
Под 37-метровым куполом самого большого планетария Европы гостей ждет путешествие в бескрайние глубины Вселенной, наполненное атмосферой живого органа и вечной классикой.
Для гостей — музыкальные сюрпризы и возможность блистать в костюмах, которые вы ждали весь год. Исполнители — ведущие музыканты Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра и Филармонии.
31 октября 2025 (21:00, 22:30).
Адрес: наб. Обводного канала, 74, лит. Ц. (м. Технологический институт-1).
Хэллоуин-вечеринка «Бал с Уэнсдэй» (6+)
Легендарная выпускница Академии Nevermore лично приглашает детей и родителей на свою мистическую, захватывающую и невероятно веселую шоу-вечеринку. Гостей ждет два часа полного погружения в атмосферу знаменитой семьи: встреча с героями, точь-в-точь как в сериале, приветственный напиток «Червивая Мэри», шоу летающих скелетов, фехтовальный поединок, иллюзии «Темные делишки», научные опыты дяди Фестера с молниями и невероятная бумажная дискотека «Бал в серебре». Каждого посетителя мистического дома ждет тематический подарок, а самых креативных — конкурс костюмов с призами.
В стоимость билета уже включены welcome-зона, шоу-программа, дискотека и презент, а тематический аквагрим и угощения можно приобрести на месте. Рекомендовано для всех, кому 6+ (и даже, как обещают организаторы, тем, кому 64!).
3 ноября 2025, (12:00, 16:00).
Адрес: пл. Конституции, 2. (м. Московская).
Спецпоказ к Хэллоуину «Кентервильское приведение» (8+)
Если духи — ваша слабость, тогда Театр Дримвиль ждет самых отважных в таинственном Кентервильском поместье! Юным гостям предстоит проникнуть в легенду о мятежном духе сэра Саймона де Кентервилля, три столетия обреченного бродить в стенах старого хауса, и помочь ему наконец обрести покой.
Эта история, наполненная готической мрачностью, сочетает в себе красоту, тонкий юмор, романтику и чистую любовь, а в финале каждого ждет настоящее чудо! Иммерсивный спектакль по мотивам новеллы Оскара Уайльда «Кентервильское привидение».
Обратите внимание: организаторы просят не забывать сменную обувь, ведь даже призраки ценят уют и порядок.
31 октября 2025 (12:00, 14:00).
Адрес: Большой Смоленский просп., 10. (м. Елизаровская).
Куда сходить на Хэллоуин 2025 в Петербурге
Мастер-класс для взрослых «Хэллоуин» в «Замке на Невском» (18+)
Соберите друзей на иммерсивный мастер-класс для взрослых в честь Хэллоуина-2025 в стенах мистического «Замка на Невском». За один вечер вы:
- Магия резца: создадите жуткий шедевр из тыквы.
- Кинопогружение: откроете портал в мир мистики с тематическим фильмом.
- Эликсир настроения: согреете душу бокалом изысканного вина в таинственной атмосфере.
- Тайны Джека: погрузитесь в истоки праздника через общение с его хранителем.
- В конце вечера — розыгрыш призов.
24 октября 2025 — 1 ноября 2025 в 20:00.
Адрес: Невский проспект 74/76, 4-й этаж. (м. Маяковская, м. Достоевская).
CAMPUS x HALLOWEEN — 3 SECRET GUESTS (18+)
Погрузитесь в атмосферу настоящего кошмара! Клуб Sound на Кожевенной создаст для жителей и гостей Петербурга интерактивное пространство, где можно стать частью вселенной Сайлент Хилл. Вас ждут выступления трех засекреченных артистов, полное погружение в эстетику Туманного Города и фотосессии в специально оформленных зонах. Победитель конкурса на лучший костюм получит денежный приз!
VIP-формат включает эксклюзивные зоны: гримерки, хиромантия, Таро, будка поцелуев, угощения от призраков и черная сахарная вата. Только зона скайсов оплачивается отдельно.
30 октября 2025, начало в 16:30.
Адрес: Кожевенная линия, 40, лит. Б. (м. Горный институт).
Самый Страшный Halloween 2025 (18+)
Отпраздновать Хэллоуин-2025 в Санкт-Петербурге можно, погрузившись в пучину самого масштабного фестиваля альтернативной культуры — «Самый Страшный Halloween» на двух сценах клуба Factory 3! Два дня и две ночи непрерывного звучания лучших коллективов альтернативной сцены: от мрачного готик-метала Tardigrade Inferno и Dominia до завораживающего индастриала Xe-None и зажигательного дарк-попа Illidiance.
Гостей вечеринки ждет полное погружение в эстетику ужаса через мощные живые выступления, гипнотические шоу-программы, тематические фейс-арт и фотозоны.
1 ноября 2025 — 3 ноября 2025 в 17:30
Адрес: Кожевенная линия, 40, лит. Д. (м. Горный институт).
НОЧЬ. JAGGER. HALLOWEEN! (18+)
В клубе Jagger гостей ждет настоящая феерия звука и энергии: специальный гость — DJ Игорь Думченков, который зарядит мощнейшими треками, соединит танцпол в единую темную материю и разложит всех на танцевальные атомы. Вместе с ним — зажигательные резиденты: rock'n'roll queens DJs Olsy & Roxy, биты которых находят отклик даже у самых требовательных гостей, и DJ Nordval.
Группа «Вишневый заряд» представит новую программу с еще большим количеством рока и любимых хитов, и научит посетителей танцевальным движениям. И конечно, вас ждет юмор от Господина Седого, от шуток которого можно поседеть даже под париком! Мы гарантируем полный отрыв в кругу близких по рок-духу — ведь наши вечеринки всегда становятся легендой!
1 ноября 2025 — 2 ноября 2025 в 22:00
Адрес: пл. Конституции, 2. (м. Московская).
Огромное количество мероприятий ждет гостей и жителей культурной столицы
Фестиваль «Некрокомиккон» (18+)
В Петербурге 1–2 ноября на площадке DAA Expo состоится грандиозный музыкальный фестиваль мистики и фантастики «Некрокомиккон» — место, где оживают самые смелые фантазии и царят невероятные приключения. Гостей и жителей культурной столицы ждет полное погружение в уникальную атмосферу: рок-концерт с мощным звуком и фантастическим визуальным сопровождением, масштабный бал вампиров и оглушительный зомби-моб, а также жуткое дефиле косплея монстров и антигероев.
1 ноября 2025 — 2 ноября 2025, начало в 23:00.
Адрес: Красногвардейская площадь, 3, лит. Е. (м. Новочеркасская).
RHCP Halloween-мистическая прогулка на теплоходе (18+)
Rock Hit Neva приглашает на грандиозную Halloween-party на воде! Организаторы ждут «всех людей и мистических существ» для громкого карнавала этой осени. В программе:
- Главный хэдлайнер: группа Can't Stop Band — они исполнят хиты легендарной группы Red Hot Chili Peppers.
- Атмосфера волшебства: зажигательная музыка, карнавал, гадания и тематические угощения.
Вас ждет путешествие по Финскому заливу с видом на футуристический «Лахта-центр» и «Газпром-Арену» и прогулка по историческому центру мимо Петропавловской крепости, Эрмитажа и легендарной «Авроры». Однако маршрут может быть скорректирован из-за погоды.
Важная информация:
- Формат: музыкальный клуб-ресторан (свои продукты и напитки запрещены).
- Продолжительность: 3 часа.
- Дресс-код: ваш лучший костюм для Хэллоуина!
1 ноября 2025, начало в 19:00.
Адрес: наб. Лейтенанта Шмидта, 41. (м. Маяковская, м. Достоевская).
