Губернатор Паслер высказался о будущем мэра Екатеринбурга
Денис Паслер отвечает на вопросы журналистов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов останется в должности как минимум до февраля 2026 (тогда у градоначальника истекает срок полномочий). Его будущее будет обсуждаться, заявил в ходе разговора с журналистами после заседания регионального правительства свердловский губернатор Денис Паслер.
«Алексей Валерьевич [Орлов] на сегодняшний день работает в соответствии со всеми нормами и законами, он законно избранный глава. Думаю, у нас еще есть время это обсудить», — заявил Паслер.
Губернатор подчеркнул, что оценку работе чиновника должны дать жители Екатеринбурга. «Правильное в этой части — ориентироваться и спрашивать у жителей города, как они оценивают работу главы», — отметил Паслер.
Паслер внес в заксобрание законопроект, согласно которому правила избрания мэров поменяются. Если раньше заявиться на конкурсный отбор мог любой желающий, то сейчас предлагать кандидатуры будущих мэров губернатору будут представители политических партий, общественная палата и еще ряд организаций. Из их числа Паслер определит кандидатов и внесет фамилии на рассмотрение конкурсной комиссии. Это правило распространится и на Екатеринбург.
- Красавченко23 октября 2025 16:37Это великое счастье!