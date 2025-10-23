Губернатор Паслер высказался о будущем мэра Екатеринбурга

Денис Паслер отвечает на вопросы журналистов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов останется в должности как минимум до февраля 2026 (тогда у градоначальника истекает срок полномочий). Его будущее будет обсуждаться, заявил в ходе разговора с журналистами после заседания регионального правительства свердловский губернатор Денис Паслер.

«Алексей Валерьевич [Орлов] на сегодняшний день работает в соответствии со всеми нормами и законами, он законно избранный глава. Думаю, у нас еще есть время это обсудить», — заявил Паслер.

Губернатор подчеркнул, что оценку работе чиновника должны дать жители Екатеринбурга. «Правильное в этой части — ориентироваться и спрашивать у жителей города, как они оценивают работу главы», — отметил Паслер.

