Гинеколог и министр: что известно о человеке, возглавившем УГМУ

Накануне, 22 октября, стало известно, что исполняющим обязанности ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) назначен Юрий Семенов: бывший глава челябинского здравоохранения, возглавлявший последние годы НИИ ОММ в Екатеринбурге. Что известно о гинекологе, враче высшей категории и экс-чиновнике, — в материале URA.RU.

Где родился и как стал врачом

Юрий Семенов родился 11 сентября 1972 года в Магнитогорске (сейчас ему 53 года). В 1995-м окончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности лечебное дело, затем прошел подготовку в клинической ординатуре на кафедре акушерства и гинекологи. Начинал свой путь в медицине санитаром в Тимирязевской участковой больнице. 14 лет работал врачом акушером-гинекологом, затем занимал должность заместителя главврача городской больницы №10. В 2011-м стал главным врачом челябинского областного перинатального центра.

«Под руководством Семенова в 2012 году была организована и выделена в самостоятельное структурное подразделение перинатального центра современная „Клиника одного дня“. В ней применяются новейшие методы диагностики, а также впервые внедрена „выездная“ работа акушеров-гинекологов», — рассказывали в пресс-службе челябинского правительства. А челябинские СМИ писали, что за свою практику Семенов спас не одну сотню будущих мам и их малышей.

Когда был министром и чем запомнился

Челябинское здравоохранение Семенов возглавил в 2019 году. «Нужен врач-практик, знающий территории области. Была озвучена кандидатура Юрия Алексеевича Семенова, потому что это человек, курирующий службу акушерства и гинекологии в Челябинской области на протяжении, наверное, уже десяти лет. А эта, служба, напомню, котируется на уровне Российской Федерации», — объясняла тогда выбор его кандидатуры первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Министерская работа Семенова пришлась на сложное время пандемии коронавируса. Большое внимание он уделял лечению от Covid беременных и младенцев. Глава региона Алексей Текслер благодарил министра за проделанную работу. Также Семенов сосредоточил работу челябинских врачей на ранней диагностике онкологических заболеваний. Другой главной задачей министр считал повысить доступность всех видов оказания медицинской помощи — от самой простой до высокотехнологичной. С поста министра Семенов был снят в 2022 году. Он вернулся в региональный перинатальный центр.

Работа в НИИ ОММ Екатеринбурга и конфликт

В марте 2024-го экс-министр был назначен руководителем знаменитого Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ). Коллективу Юрия Семенова представил по видеосвязи сам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Главным вектором работы бывший чиновник обозначил повышение рождаемости в регионе и понижение смертности новорожденных.

Семенов создал в институте новую команду, в основном из челябинских коллег. В первый год его работы СМИ сообщали о недовольстве коллектива. Якобы из института уволилось много сотрудников, среди них сразу восемь кандидатов медицинских наук. Медики жаловались, что работы стало больше, а зарплата меньше. Пресс-служба НИИ ОММ опровергала эти заявления. «Закупается новое оборудование, внедряются современные технологии. Родов стало больше, оперативных вмешательств меньше. Продолжаются научно-исследовательские изыскания в области акушерства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реанимации», — говорили представители института.

Звания и регалии и назначение в УГМУ

Семенов имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Акушерство и гинекология», а также ученую степень кандидата медицинских наук. У него за плечами почти 100 печатных трудов в профильных журналах и сборниках. В 2016 году за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и безупречный труд удостоился премии законодательного собрания Челябинской области в сфере здравоохранения. В 2017-м ему было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

