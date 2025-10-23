Логотип РИА URA.RU
Свердловчанам продадут семь тонн зараженных апельсинов

В Екатеринбург из ЮАР привезли 7 тонн зараженных апельсинов
23 октября 2025 в 16:07
Апельсины заражены щитовкой, но это не опасно для потребителя

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В партии апельсинов, поступивших в Екатеринбург из Южной Африки, обнаружен вредитель. Он не представляет опасности для людей, сообщили URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора. 

«При досмотре цитрусовых на плодоовощной базе инспекторами и специалистами лаборатории Екатеринбургского филиала „ВНИИЗЖ“ обнаружено мертвое имаго красной померанцевой щитовки. Зараженные плоды не представляют серьезной опасности, продукция разрешена к реализации», — пояснили в ведомстве. Главное, перед употреблением в пищу плоды надо тщательно вымыть. 

Эксперты добавили, что главный путь, каким распространяется щитовка — это посадочный материал. Красная померанцевая щитовка является опасным вредителем цитрусовых культур. Насекомое вызывает опадение плодов и листьев, усыхание целых растений. Обитает в тропиках и субтропиках. 

