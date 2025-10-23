Свердловчанам продадут семь тонн зараженных апельсинов
Апельсины заражены щитовкой, но это не опасно для потребителя
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В партии апельсинов, поступивших в Екатеринбург из Южной Африки, обнаружен вредитель. Он не представляет опасности для людей, сообщили URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора.
«При досмотре цитрусовых на плодоовощной базе инспекторами и специалистами лаборатории Екатеринбургского филиала „ВНИИЗЖ“ обнаружено мертвое имаго красной померанцевой щитовки. Зараженные плоды не представляют серьезной опасности, продукция разрешена к реализации», — пояснили в ведомстве. Главное, перед употреблением в пищу плоды надо тщательно вымыть.
Эксперты добавили, что главный путь, каким распространяется щитовка — это посадочный материал. Красная померанцевая щитовка является опасным вредителем цитрусовых культур. Насекомое вызывает опадение плодов и листьев, усыхание целых растений. Обитает в тропиках и субтропиках.
