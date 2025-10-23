Кто возглавил НИИ ОММ в Екатеринбурге после ухода экс-министра в ректоры
Знаменитый НИИ возглавил опытный акушер
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Исполняющим обязанности руководителя Уральского НИИ охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге назначен Алексей Шерстобитов. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской структуре, информацию подтвердили в самом институте.
«И.о. руководителя назначен Алексей Шерстобитов, акушер. До этого он был главврачом НИИ ОММ», — сказал собеседник агентства. В отделе кадров научного учреждения подтвердили, что Шерстобитов будет исполнять возложенные обязанности с 23 октября. Его стаж работы в медицине составляет 21 год.
Прежний руководитель Юрий Семенов с 22 октября возглавил Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) после ухода в отставку ректора Ольги Ковтун. Что известно о новом главе вуза — гинекологе и бывшем челябинском министре — в материале URA.RU.
