Сбои Telegram и WhatsApp* в России: что случилось, как отреагировали операторы связи и РКН

Жалобы в основном отмечаются в южных регионах страны

На юге России и на Урале сохраняются перебои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Поступают жалобы из Ростова-на-Дону и Сочи. Жалобы также фиксировали в Адыгее, в ряде других южных регионов, а также в уральских регионах. Первые сообщения о сбоях появились еще днем 21 октября и продолжаются до сих пор. Как комментируют перебои российские операторы связи, и в каких еще сервисах пользователи столкнулись с проблемами — читайте в материале URA.RU.

Реакция операторов связи

Причины сбоев уточняются, однако телекоммуникационные компании отрицают свою причастность к трудностям пользователей. «Скорее всего, причина не со стороны оператора, а именно у сервисов Telegram», — объяснили ситуацию в «Мегафоне» в беседе с ТАСС. Другие операторы также подчеркнули, что ограничения с их стороны не вводились.

Между тем отмечаются общие проблемы в работе интернета. В Ростове-на-Дону жалуются на ухудшение качества мобильного интернета. В пресс-службе «Билайна» заявили, что информации о том, когда восстановится нормальная связь, нет.

Комментарий Роскомнадзора

Днем 22 октября ситуацию с работой мессенджеров WhatsApp и Telegram прокомментировал Роскомнадзор. Там подвердили, что частичные ограничения в работе платформ связаны с мерами по частичному ограничению работы мессенджеров для противодействия преступникам. В ведомстве подчеркнули, что WhatsApp и Telegram стали основныи сервисами, которые используют для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную деятельность, пишет ТАСС.

В каких еще сервисах были сбои

Пользователи сообщали о сбоях и в других сервисах. Были жалобы на работу игровой платформы Steam, но, по всей видимости, сбои могли быть обусловлены проведением плановых технических работ, которые традиционно осуществляются в ночное время с вторника на среду. В течение короткого времени работа сервиса была восстановлена.

Кроме того, пользователи отметили проблемы с доступом к официальному сайту авиакомпании «Аэрофлот». Первые жалобы начали поступать около полуночи по московскому времени. В это же время, в 00:00, стартовала распродажа авиабилетов, что, вероятно, и стало причиной повышенной нагрузки на сайт и, как следствие, технических неполадок.