Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

Екатеринбуржцы месяц жили без газа из-за пьяницы-соседа

23 октября 2025 в 15:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Люди остались без газа в конце августа, а вернули им его в конце сентября

Люди остались без газа в конце августа, а вернули им его в конце сентября

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жители дома на улице Кобозева в Екатеринбурге месяц сидели без газа, потому что их сосед-алкоголик не пустил газовиков в квартиру. Решить ситуацию удалось лишь после вмешательства депутата гордумы Алексея Вихарева. 

«Провел прием граждан. Анастасия Леонидовна живет на Эльмаше. В ее доме нет газа с 23 августа. Из-за того, что сосед-пьяница не пустил на проверку в свою квартиру сотрудников газоснабжающей организации, газ отключили всему подъезду. Такая уж практика», — объяснил Вихарев на своей странице во «ВКонтакте». 

По его словам, люди целый месяц не могли себе готовить еду. При этом в доме проживает немало пожилых людей, а также семьи с детьми и инвалиды. 

Продолжение после рекламы

Депутат обратился в Екатеринбурггаз, где ему пошли навстречу. Газовики вместе с представителями УК все же сумели попасть в квартиру горе-жильца, осмотреть оборудование и сделать опрессовку. После этого газ вернули людям. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
  • Модест
    23 октября 2025 16:28
    Надо установить вменяемые, подконтрольные государству тарифы на обслуживание газового оборудования!
Добавить комментарий
Следующий материал