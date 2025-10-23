Екатеринбуржцы месяц жили без газа из-за пьяницы-соседа
Люди остались без газа в конце августа, а вернули им его в конце сентября
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Жители дома на улице Кобозева в Екатеринбурге месяц сидели без газа, потому что их сосед-алкоголик не пустил газовиков в квартиру. Решить ситуацию удалось лишь после вмешательства депутата гордумы Алексея Вихарева.
«Провел прием граждан. Анастасия Леонидовна живет на Эльмаше. В ее доме нет газа с 23 августа. Из-за того, что сосед-пьяница не пустил на проверку в свою квартиру сотрудников газоснабжающей организации, газ отключили всему подъезду. Такая уж практика», — объяснил Вихарев на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, люди целый месяц не могли себе готовить еду. При этом в доме проживает немало пожилых людей, а также семьи с детьми и инвалиды.
Депутат обратился в Екатеринбурггаз, где ему пошли навстречу. Газовики вместе с представителями УК все же сумели попасть в квартиру горе-жильца, осмотреть оборудование и сделать опрессовку. После этого газ вернули людям.
- Модест23 октября 2025 16:28Надо установить вменяемые, подконтрольные государству тарифы на обслуживание газового оборудования!