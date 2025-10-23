В Свердловской области передумали вводить сухой закон
Пока в регионе алкоголь будут продавать в прежнем режиме
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Свердловской области в ближайшее время не планируют вводить сухой закон, который обсуждали ранее. Об этом заявил губернатор Денис Паслер во время брифинга после заседания регионального правительства.
«На моем уровне это еще не обсуждалось. Ни вчера, ни полгода назад. Если кто-то из коллег инициирует предложения, которые будут способствовать каким-то достижениям задач, которые есть в регионе, то будем обсуждать», — заявил Паслер. Ранее и свердловский омбудсмен по защите прав предпринимателей Елена Артюх сказала агентству, что «этот вопрос в повестке не стоит».
Ограничение времени на продажу алкоголя в Свердловской области обсуждалось в августе. Его хотели сузить до интервала с 8.00 до 20.00 в будни, а в праздники и выходные — еще меньше. Замгубернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова объясняла URA.RU, что главная задача властей — увеличить продолжительность жизни населения. «Ограничение — это не запрет, это сделать так, чтобы было менее удобно», — подчеркнула тогда она.
- Станиславский23 октября 2025 16:37Без бухла никак не можно