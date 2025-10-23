В Свердловской области передумали вводить сухой закон

Пока в регионе алкоголь будут продавать в прежнем режиме Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области в ближайшее время не планируют вводить сухой закон, который обсуждали ранее. Об этом заявил губернатор Денис Паслер во время брифинга после заседания регионального правительства.

«На моем уровне это еще не обсуждалось. Ни вчера, ни полгода назад. Если кто-то из коллег инициирует предложения, которые будут способствовать каким-то достижениям задач, которые есть в регионе, то будем обсуждать», — заявил Паслер. Ранее и свердловский омбудсмен по защите прав предпринимателей Елена Артюх сказала агентству, что «этот вопрос в повестке не стоит».