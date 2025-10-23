Силовики перекрыли въезд на территорию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На крупную екатеринбургскую овощную базу №4 23 октября нагрянула полиция, работа предприятия остановлена. У работников проверяют документы, передает корреспондент URA.RU.

«Силовики приехали полчаса назад. Закрыли въезд на овощебазу. Сказали, что будут у всех проверять документы. Тех, кого проверили, выводят за пределы овощебазы. У меня машина осталась там, жду пока запустят», — рассказал один из сотрудников базы.

На месте журналист увидел машину кинологов и силовиков в масках и бронежилетах. Также на территории базы идет снос одного здания.

Скандалы, связанные с овощебазой, происходят регулярно. Осенью 2020 года там случилась поножовщина. Конфликт разгорелся из-за новых порядков, которые установил смотрящий от брата вора в законе Гули. В марте 2021 года в кафе возле базы произошла потасовка со стрельбой. В столкновении участвовали члены талышской диаспоры и охрана базы. Но, конечно, больше всего базу связывают с именем осужденного экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.