На Свердловскую область надвигается снег с дождем

Осадки в виде мокрого снега будут на севере и западе региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К Свердловской области приближается циклон, который принесет с собой снег с дождем. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

«24 октября движение циклона по Предуралью вызовет на севере и западе области мокрый снег с дождем. С циклоном поступит более холодный воздух и значительная облачность», — сказано в telegram-канале станции.