Природа

Погода

На Свердловскую область надвигается снег с дождем

23 октября 2025 в 16:55
Осадки в виде мокрого снега будут на севере и западе региона

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К Свердловской области приближается циклон, который принесет с собой снег с дождем. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. 

«24 октября движение циклона по Предуралью вызовет на севере и западе области мокрый снег с дождем. С циклоном поступит более холодный воздух и значительная облачность», — сказано в telegram-канале станции. 

В последующие дни, 23-28 октября, в тыл циклону переместится антициклон. В регионе будет преимущественно без осадков, однако на севере региона небольшой мокрый сохранится. В целом конец октября в Свердловской области будет сухим и теплым. Средняя температура воздуха ожидается на 3-5 градусов выше нормы.

