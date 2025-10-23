Губернатор высказался о запрете продажи энергетиков в Свердловской области
Власти могут запретить продажу энергетиков у школ
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Энергетические напитки не должны продаваться в образовательных и социальных учреждениях. Об этом в ходе разговора с журналистами после заседания регионального правительства заявил свердловский губернатор Денис Паслер.
«Что касается продажи энергетиков: этот вопрос транслируется федеральной нормой, где уже есть ограничения по их продаже людям до 18 лет. То же самое, соответственно, мы делаем в региональном законодательстве с понятной нормой — в социальных, образовательных, культурных учреждениях, на спортивных объектах, коли мы говорим о детях, тоже не должны продаваться энергетики», — отметил он.
О том, что власти рассмотрят законопроект о запрете продажи энергетиков, стало известно 21 октября. На федеральном уровне запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним действует с 1 марта.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!