Губернатор высказался о запрете продажи энергетиков в Свердловской области

Энергетические напитки не должны продаваться в образовательных и социальных учреждениях. Об этом в ходе разговора с журналистами после заседания регионального правительства заявил свердловский губернатор Денис Паслер.

«Что касается продажи энергетиков: этот вопрос транслируется федеральной нормой, где уже есть ограничения по их продаже людям до 18 лет. То же самое, соответственно, мы делаем в региональном законодательстве с понятной нормой — в социальных, образовательных, культурных учреждениях, на спортивных объектах, коли мы говорим о детях, тоже не должны продаваться энергетики», — отметил он.