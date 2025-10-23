«Рисует протоколы собраний»: екатеринбуржцы пожаловались на председателя ТСЖ

Горожане заявили, что их дом плохо содержат, а председатель ТСЖ хамит Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители дома по улице Баумана пожаловались депутату екатеринбургской гордумы Алексею Вихареву на председателя своего ТСЖ. По их словам, он хамит людям и подделывает протоколы собраний.

«В приемную пришли жильцы дома 31-А по улице Баумана. Уже не первый год они в конфликте с ТСЖ. Жалуются на председателя. Говорят: хамит, угрожает обширными связями в администрации, уклоняется от встреч, рисует протоколы общих собраний», — написал Вихарев на своей странице во «ВКонтакте».

Также жильцы указали, что в их подъездах царит грязь, а о благоустройстве дворов и детских площадок в доме забыли. Депутат обратился в жилнадзор Свердловской области. «Уверен, что с помощью ведомства убедим председателя ТСЖ быть повнимательнее к людям и своим прямым обязанностям», — добавил он.

