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04 июня 2017
Главные новости Москвы
20:23  04 июня 2017 0

Коалиция комментирует начало крупной операции в Сирии

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, maalola
Причины турецкой дезинформации пока необъяснимыФото: pixabay.com
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Война в Сирии
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Международная коалиция опровергла заявления Турции о том, что сирийский город Ракка подвергся штурму. Об этом сообщил ее представитель, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Нет, мы не можем подтвердить, что операция началась, и мы не обсуждаем будущие операции», — заявил РИА Новости представитель пресс-службы коалиции. Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Америка сообщила Анкаре о начале проведения в ночь на 3 июня операции по очистке Ракки от боевиков запрещенного в России ИГИЛ.

Информация Соединенных Штатов о намерении курдских отрядов штурмовать Ракку вызвали болезненную реакцию у турецких властей. Усиление позиций курдских вооруженных формирований чревато серьезным обострением внутри самой Турции, пытающейся полицейскими и военными мерами подавить стремление курдов к созданию собственного государства. Обещания Вашингтона не допустить транзита оружия из Сирии в курдские анклавы Турции не слишком успокаивают правительство Эрдогана, сообщает«Газета.ру».

3 июня курды заявили о выходе на северные окраины Ракки и подготовке окончательного штурма. Город оставила половина населения, его кварталы подвергаются авиационным ударам коалиции — ежедневно сообщается о гибели нескольких десятков мирных жителей. Также горд обстреливает гаубичная артиллерия американских экспедиционных сил.

Семен Гринберг
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