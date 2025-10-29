Власти столкнулись с нехваткой гастарбайтеров и хотят расширить квоту

Министерство труда России предложило с 2026 года увеличить квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников на 20%, до 279 тысяч разрешений. Основное число заявок поступило от промышленных предприятий.

Российские работодатели начали чаще привлекать мигрантов из дальнего зарубежья на фоне ужесточения миграционного законодательства для граждан СНГ. Квота на таких сотрудников на 2025 год составляла 234 тысячи разрешений, и большая часть из них была занята в строительстве и промышленности. Эта тенденция совпадает с ростом интереса бизнеса к рабочей силе из Индии, Бангладеш, Вьетнама и других азиатских стран.