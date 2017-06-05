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Главные новости Югры
15:44  05 июня 2017 0

Школьников ХМАО заставят пересдать госэкзамен из-за технической ошибки. Дети и родители в шоке

Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург, школьная доска, егэ, единый государственный экзамен
Из-за технической ошибки работы школьников не засчитаныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске сорван госэкзамен из-за технической ошибки. Девятиклассники в одном из пунктов проведения экзамена по русскому языку написали изложение по устаревшему аудиофайлу, актуальному на 2016 год. 121 работа признана недействительной. Виновный в случившемся уволен, а школьников ждет пересдача, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей правительства ХМАО-Югры.

Как выяснилось в ходе проверки, объявленной заместителем губернатора Всеволодом Кольцовым, ошибка была допущена техническим специалистом «ввиду недостаточного контроля руководителя образовательной организации, на базе которой был организован пункт проведения экзамена».

«По итогам проверки в отношении виновных лиц приняты меры дисциплинарного воздействия. В частности, директору департамента образования администрации города Нижневартовска и директору образовательной организации, на базе которой организован пункт проведения экзамена, объявлен выговор за отсутствие должного контроля при организации работы. Технический специалист, по вине которого произошло нарушение, уволен», — комментируют в ведомстве.

Девятиклассникам придется повторно сдать экзамен. Новые испытания назначены на 20 июня 2017 года. Родители и ребята в шоке от новости, что им предстоит заново писать изложение. «Каждый экзамен — это стресс, теперь придется испытать его дважды», — возмущаются нижневартовцы в соцсетях.

Эльдар Булатов
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