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06 июня 2017
Главные новости Москвы
13:47  06 июня 2017 0

Трамп поручил Тиллерсону наладить отношения с Россией

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , трамп дональд
Трампу важны отношения с РФФото: depositphotos.com © URA.RU

Американский лидер Дональд Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону восстановить отношения с Россией.

«Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса. Я действительно не имею отношения ко всем этим вопросам», — пояснил Тиллерсон, которого со ссылкой на Reuters цитирует «Национальная служба новостей». По словам госсекретаря США.

Также Трамп подчеркнул, что на развитие двусторонних отношений не должно повлиять расследование о связях приближенных к нему лиц с Россией.

Татьяна Трушина
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