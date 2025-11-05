Жуткое падение самолета в США сняли с нового ракурса

В штате Кентукки упал самолет, погибли минимум четыре человека Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В США рухнул грузовой самолет MD-11 авиакомпании United Parcel Service. Это произошло после взлета в Луисвилле (штат Кентукки). В результате по меньшей мере 11 человек получили ранения, еще четверо погибли, сообщили местные чиновники. В социальных сетях публикуют видеозаписи момента падения авиалайнера.

«Я верю, что это число будет расти. Пожалуйста, помолитесь за пилотов, экипаж и всех пострадавших», — сказал губернатор Кентукки Энди Бешир о смертельных случаях. Его слова приводит The Wall Street Journal.

Крушение лайнера произошло около 17:15 по местному времени 4 ноября в непосредственной близости от аэропорта имени Мохаммеда Али. Инцидент случился практически сразу после взлета лайнера, о чем свидетельствуют данные телеканала CNN и сервиса отслеживания полетов FlightRadar24. Борт выполнял рейс по маршруту Луисвилл — Гонолулу. Экипаж воздушного судна состоял из трех человек.

