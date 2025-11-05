Алла Пугачева рискует остаться без товарного знака в России

Алла Пугачева может лишиться товарного знака «Кристина» Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Алла Пугачева рискует утратить права на товарный знак «Кристина» в апреле 2026 года. Примадонна должна до этой даты продлить действие исключительного права в Роспатенте.

«Согласно данным Роспатента, исключительное право на товарный знак „Кристина“ действует до 25 апреля 2026 года», — свидетельствуют материалы РИА Новости. Пугачева несколько раз успешно продлевала регистрацию — впервые бренд был зарегистрирован еще в 1997 году.

Под этим знаком могут производиться различные товары: от одежды и головных уборов до напитков и табачных изделий. Также бренд позволяет оказывать образовательные услуги и организовывать досуговые мероприятия. Если правообладатель не успеет подать заявление на продление, товарный знак может перейти в общественное достояние. Это позволит другим компаниям легально использовать название «Кристина» для своей продукции.

Товарный знак «Кристина» связан с именем дочери певицы — Кристины Орбакайте. За почти три десятилетия существования бренда его охраняемый статус регулярно подтверждался.