Россиянам раскрыли актуальный размер средней пенсии

Средний размер пенсионных выплат в стране на 1 октября 2025 года превысил отметку в 23,5 тысячи рублей ежемесячно. Об этом говорится в данных Социального фонда России.

«Согласно данным, средний размер пенсии в России на 1 октября 2025 года достиг 23 529,78 рубля в месяц. В начале года он составлял 23 175,18 рубля», — передает РИА Новости информацию от Соцфонда.

Также в материалах ведомства приводятся сведения о дифференциации выплат в зависимости от трудового статуса получателей. Пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, получают в среднем 21 373,05 рубля, в то время как неработающие граждане пенсионного возраста — 24 005,94 рубля.

