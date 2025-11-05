Россиянам раскрыли актуальный размер средней пенсии
В начале 2025 года средний размер пенсии составлял 23 175,18 рубля
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Средний размер пенсионных выплат в стране на 1 октября 2025 года превысил отметку в 23,5 тысячи рублей ежемесячно. Об этом говорится в данных Социального фонда России.
«Согласно данным, средний размер пенсии в России на 1 октября 2025 года достиг 23 529,78 рубля в месяц. В начале года он составлял 23 175,18 рубля», — передает РИА Новости информацию от Соцфонда.
Также в материалах ведомства приводятся сведения о дифференциации выплат в зависимости от трудового статуса получателей. Пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, получают в среднем 21 373,05 рубля, в то время как неработающие граждане пенсионного возраста — 24 005,94 рубля.
Ранее профессор Юлия Финогенова из РЭУ им. Г.В. Плеханова, специализирующаяся на государственных и муниципальных финансах, сообщила что страховая пенсия в РФ в 2026 году составит 27 788,8 рублей. Она отметила, что повышение коснется и средних выплат по социальной пенсии по старости, которую получают неработающие граждане пенсионного возраста. При этом точные параметры индексационного коэффициента для данной категории выплат на текущий момент не раскрываются, передает «Ридус».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.