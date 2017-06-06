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06 июня 2017
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19:20  06 июня 2017 0

Екатеринбургский фотограф снял на Урале «постапокалиптическое кладбище». ФОТО

Апокалиптическое кладбище Карабаш
Жуткий пейзаж находится в 180 км от ЕкатеринбургаФото: Алексей Зарецкий

Фотограф-экстремал из Екатеринбурга Алексей Зарецкий выложил на своей странице во «ВКонтакте» фотографии, сделанные в районе города Карабаша Челябинской области. На снимках черепа и кости, которые разбросаны на местном заброшенном погосте. Фотогалерею Алексей сопроводил надписью «Постапокалиптическое кладбище».

«Мы поехали в Карабаш снимать „марсианские пейзажи“, но в этот раз я поехал именно поснимать кладбище: я слышал, что после половодья его размыло и кости вновь появились, — рассказал „URA.RU“ Алексей Зарецкий. — Погнал посмотреть на это все».

По словам фотографа, заброшенный погост расположен у подножья Лысой горы, которая находится рядом с Поклонной горой (на ней написано «Спаси и сохрани!», а на вершине установлен крест).

«Там есть и целые могилы, но также валяется много костей, встречаются черепа, — рассказывает Алексей. — Я общался с человеком, который говорит, что они часто там появляются. Он обращался по этому поводу к властям, но в итоге к нему приехали полицейские и сказали: «Чувак, не надо свой город обсирать — сиди и молчи».

Получить комментарий администрации Карабаша не удалось: сотовый главы Олега Буданова вне зоны доступа, в его приемной пояснили, что Олега Геннадьевича нет в городе. Его референт, общающийся со СМИ, находится в отпуске.

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Челябинский город Карабаш, в котором расположен медеплавильный комбинат «Русской медной компании», из-за сильной загрязненности окружающей среды считается зоной экологического бедствия.

Во многих СМИ утверждается, что ЮНЕСКО признала Карабаш самой грязной точкой на планете, однако документального подтверждения этого нет. Уральские фотографы любят снимать в окрестностях Карабаша «лунные» или «марсианские» пейзажи и «ядерную пустыню».

Фотограф Алексей Зарецкий специализируется на экстремальной съемке, в том числе с опасных объектов: в его коллекции — кадры с крыш многих екатеринбургских небоскребов, а также с башенных кранов. Год назад он и его друзья были задержаны охранниками «Атомстройкомплекса» при попытке проникнуть на верхние этажи строящегося многоэтажного дома ЖК «Олимпийский», что повлекло разбирательство с участием полицейских как в отношении фотографов, так и в отношении охранников объекта.

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Заброшенное кладбище в окрестностях Карабаша Фото: Алексей Зарицкий

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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