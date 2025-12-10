Антициклон отступает в Казахстан: свердловчане пережили лютые морозы

Сильные морозы отступили Фото: Размик Закарян © URA.RU

После отступления морозов из-за уходящего антициклона на территории Свердловской области в среду, 10 декабря, ожидается заток теплого воздуха. Столбики термометров в регионе поднимутся до отметки в -10 градусов и выше. Такой прогноз дает местный синоптик Алексей Пулин.

«В среду антициклон отступит в район северного Казахстана. В Свердловскую область с юго-запада начнет распространяться более теплая воздушная масса. Похолодание закончится, ожидается, что днем (вечером) по региону температура воздуха окажется выше -10 градусов», — указал синоптик в своем telegram-канале.