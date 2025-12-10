Антициклон отступает в Казахстан: свердловчане пережили лютые морозы
Сильные морозы отступили
Фото: Размик Закарян © URA.RU
После отступления морозов из-за уходящего антициклона на территории Свердловской области в среду, 10 декабря, ожидается заток теплого воздуха. Столбики термометров в регионе поднимутся до отметки в -10 градусов и выше. Такой прогноз дает местный синоптик Алексей Пулин.
«В среду антициклон отступит в район северного Казахстана. В Свердловскую область с юго-запада начнет распространяться более теплая воздушная масса. Похолодание закончится, ожидается, что днем (вечером) по региону температура воздуха окажется выше -10 градусов», — указал синоптик в своем telegram-канале.
URA.RU уже писало, что вторник, 9 декабря, стал самым холодным днем года. Ударили 30-градусные морозы. О том, как Екатеринбург справился с аномальным похолоданием — узнаете из нашей трансляции.
