На Ямале открылся десятый молодежный клуб со спортзалом и творческими зонами
В клубе будут проходить мастер‑классы, квизы, кибертурниры, кинопоказы и спортивные тренировки
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В микрорайоне Пуровск (Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО) открылся новый молодежный клуб «Круг в квадрате» — он стал десятым в округе. В нем обустроили технологическую лабораторию, творческую мастерскую, спортзал и другие пространства для занятий. Об этом сообщила пресс‑служба окружного правительства.
«В Пуровске открылся подростково-молодежный клуб „Круг в квадрате“. Пространство создано на базе районного ресурсного молодежного центра. Оно станет площадкой для общения, досуга и развития подростков и молодежи в микрорайоне», — сообщается на сайте правительства ЯНАО.
В клубе планируется проведение разнообразных мероприятий, среди которых мастер‑классы, интеллектуальные викторины, киберспортивные турниры, показы фильмов и занятия спортом. В округе уже функционирует 10 подобных площадок, еще семь находятся на этапе подготовки к открытию.
