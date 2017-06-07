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07 июня 2017
06 июня 2017
11:15  07 июня 2017 2

Против кого дружим? Шойгу предложил Китаю расширить военное сотрудничество

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, герасимов валерий, шойгу сергей
Шойгу встретился с генерал-полковником Чан Ваньцюанем в КазахстанеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил подписать дорожную карту развития сотрудничества в военной области между Россией и Китаем, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017—2020 годы, — сказал Шойгу в ходе двусторонней встречи с главой минобороны КНР. — Предлагаю сегодня ее подписать».

Ранее в докладе Минобороны США американские военные прогнозировали, что Китай продолжит создавать военные базы на территории дружественных стран, а также увеличит военный бюджет, несмотря на ослабление экономического роста, напоминает ТАСС.

Семен Гринберг
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