11:15 07 июня 2017 2

Шойгу встретился с генерал-полковником Чан Ваньцюанем в Казахстане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил подписать дорожную карту развития сотрудничества в военной области между Россией и Китаем, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017—2020 годы, — сказал Шойгу в ходе двусторонней встречи с главой минобороны КНР. — Предлагаю сегодня ее подписать».

Ранее в докладе Минобороны США американские военные прогнозировали, что Китай продолжит создавать военные базы на территории дружественных стран, а также увеличит военный бюджет, несмотря на ослабление экономического роста, напоминает ТАСС.