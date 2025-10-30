В России предложено ввести обязательную видеосъемку сделок с жильем

Порядок сделок с жильем предлагают ужесточить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Госдумы предлагают ввести обязательную видеозапись всех сделок с недвижимостью и создать централизованный реестр таких видеозаписей при Росреестре или Минюсте. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотнева. По ее словам, мера необходима из-за роста числа мошеннических схем при продаже жилья.

«Увеличение случаев мошенничества при сделках с недвижимостью требует, на мой взгляд, серьезных изменений в законодательстве. Вот уже два года вместе с профессиональным риелторским сообществом мы работаем над законом, регулирующим риелторскую деятельность», — заявила Разворотнева в беседе с РИА Новости.

Депутат уточнила, что видеофиксация должна распространяться на все сделки с недвижимостью, включая очные встречи участников. А кроме этого законопроекта, уже подготовлено большое количество инициатив, которые проходят сегодня активное обсуждение

