В России предложено ввести обязательную видеосъемку сделок с жильем
Порядок сделок с жильем предлагают ужесточить
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Депутаты Госдумы предлагают ввести обязательную видеозапись всех сделок с недвижимостью и создать централизованный реестр таких видеозаписей при Росреестре или Минюсте. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотнева. По ее словам, мера необходима из-за роста числа мошеннических схем при продаже жилья.
«Увеличение случаев мошенничества при сделках с недвижимостью требует, на мой взгляд, серьезных изменений в законодательстве. Вот уже два года вместе с профессиональным риелторским сообществом мы работаем над законом, регулирующим риелторскую деятельность», — заявила Разворотнева в беседе с РИА Новости.
Депутат уточнила, что видеофиксация должна распространяться на все сделки с недвижимостью, включая очные встречи участников. А кроме этого законопроекта, уже подготовлено большое количество инициатив, которые проходят сегодня активное обсуждение
Инициатива появилась после громкого судебного разбирательства с участием певицы Ларисы Долиной. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск артистки к покупательнице Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже квартиры. Долина утверждала, что стала жертвой мошенников и была введена в заблуждение при заключении договора. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное жилье и признал его за певицей. Участники рынка недвижимости отметили, что этот прецедент создал серьезные риски для добросовестных покупателей вторичного жилья.
