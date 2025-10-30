Сын Медведева выступил против расстрелов за коррупцию в России по аналогии с КНР

В России не будет расстрелов за коррупцию, как в Китае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Китайская модель управления с жесткими мерами наказания за коррупцию неприменима в России. Такое заявление сделал руководитель проектов партии «Единая Россия» Илья Медведев.

«В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно», — отметил Медведев на форуме «Россия инновационная».

По его словам, бездумно копировать китайскую модель нельзя из-за различий в культурных и управленческих традициях двух стран. Медведев добавил, что считает логичным и закономерным вовлечение партии в формирование инновационной экосистемы по аналогии с участием Коммунистической партии Китая в развитии технологической сферы.

Илья Медведев является сыном председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Партийный билет он получил в 2022 году из рук тогдашнего секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, который сейчас возглавляет Республику Алтай.