Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Сын Медведева выступил против расстрелов за коррупцию в России по аналогии с КНР

31 октября 2025 в 01:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В России не будет расстрелов за коррупцию, как в Китае

В России не будет расстрелов за коррупцию, как в Китае

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Китайская модель управления с жесткими мерами наказания за коррупцию неприменима в России. Такое заявление сделал руководитель проектов партии «Единая Россия» Илья Медведев.

«В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно», — отметил Медведев на форуме «Россия инновационная».

По его словам, бездумно копировать китайскую модель нельзя из-за различий в культурных и управленческих традициях двух стран. Медведев добавил, что считает логичным и закономерным вовлечение партии в формирование инновационной экосистемы по аналогии с участием Коммунистической партии Китая в развитии технологической сферы.

Продолжение после рекламы

Илья Медведев является сыном председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Партийный билет он получил в 2022 году из рук тогдашнего секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, который сейчас возглавляет Республику Алтай.

Инициатива по включению технологического блока в программу партии является частью более масштабного стратегического курса на достижение технологического суверенитета России, определенного президентом в качестве национальной цели развития. «Единая Россия» уже демонстрирует практические результаты в этой сфере, включая создание Центра беспилотных систем и технологий, резиденты которого поставляют на фронт передовые разработки, и разработку портала «Я в России» для жителей новых регионов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал