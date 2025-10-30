Сын Медведева выступил против расстрелов за коррупцию в России по аналогии с КНР
В России не будет расстрелов за коррупцию, как в Китае
Китайская модель управления с жесткими мерами наказания за коррупцию неприменима в России. Такое заявление сделал руководитель проектов партии «Единая Россия» Илья Медведев.
«В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно», — отметил Медведев на форуме «Россия инновационная».
По его словам, бездумно копировать китайскую модель нельзя из-за различий в культурных и управленческих традициях двух стран. Медведев добавил, что считает логичным и закономерным вовлечение партии в формирование инновационной экосистемы по аналогии с участием Коммунистической партии Китая в развитии технологической сферы.
Илья Медведев является сыном председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Партийный билет он получил в 2022 году из рук тогдашнего секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, который сейчас возглавляет Республику Алтай.
Инициатива по включению технологического блока в программу партии является частью более масштабного стратегического курса на достижение технологического суверенитета России, определенного президентом в качестве национальной цели развития. «Единая Россия» уже демонстрирует практические результаты в этой сфере, включая создание Центра беспилотных систем и технологий, резиденты которого поставляют на фронт передовые разработки, и разработку портала «Я в России» для жителей новых регионов.
