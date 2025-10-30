Певец Akmal честно высказался о России после скандала с желто-синим пакетом в Казахстане

Певец выразил поддержку России после скандала в Казахстане Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Россия становится сильнее, а бойцы РФ заслуживают поддержки. Об этом заявил музыкант Акмаль Ходжаниязов. Так артист отреагировал на критику после выступления в Казахстане, где он отказался принять желто-синий пакет с подарком на концерте.

«Дай бог здоровья нашим бойцам, чтобы у нас все было хорошо. Вот так вот я прокомментирую. Что там лают у нас за спиной, продолжают лаять — мы от этого только крепчаем», — заявил Ходжаниязов в беседе с РИА Новости. По словам музыканта, критика в адрес России не ослабляет, а укрепляет страну.