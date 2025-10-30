В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП из-за продуктовых талонов

В США не могут прекратить шатдаун Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов после приостановки работы федерального правительства США, сообщила пресс-служба губернатора 30 октября 2025 года. С 1 ноября американцы перестанут получать талоны на продукты питания из-за продолжающегося шатдауна — приостановки работы правительства.

«Я хочу задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы жители Нью-Йорка не голодали», — заявила Хокул на пресс-конференции. Губернатор анонсировала выделение дополнительных 65 миллионов долларов на чрезвычайную продовольственную помощь. На сайте губернатора уточняется, что эта сумма позволит обеспечить 40 миллионов порций еды.