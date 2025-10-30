Карл III лишил принца Эндрю титулов из-за сексуального скандала

Принц был замешан в сексуальном скандале с Эпштейном Фото: Министерство обороны Великобритании

Король Великобритании Карл III инициировал процедуру лишения своего брата принца Эндрю всех титулов и званий на фоне обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней и связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом 30 октября 2025 года сообщил Букингемский дворец в официальном заявлении.

«Его Величество сегодня инициировал официальный процесс по отмене званий, титулов и почестей принца Эндрю. Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. На сегодняшний день условия аренды им резиденции „Ройял Лодж“ обеспечили ему правовую защиту для продолжения проживания в ней», — говорится в заявлении Букингемского дворца. В настоящее время брату монарха направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переедет в другое частное жилье.