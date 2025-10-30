Тысячи человек остались без света в подмосковном ЖК

Жители Подмосковья несколько часов остаются без света Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тысячи жителей жилого комплекса «Императорские Мытищи» в Подмосковье остались без электричества, водоснабжения и отопления вечером 30 октября. Это уже третье отключение за сутки в районе. Предварительной причиной энергетики назвали повреждение кабельной линии.

«За сутки это третье отключение, и самое катастрофическое. У многих из-за этого сгорела техника. Сотовой связи почти нет, чтобы позвонить, приходится выходить на Осташковское шоссе», — процитировал telegram-канал SHOT одного из жителей ЖК.

По сведениям издания, во время блэкаута несколько человек застряли в лифтах. К части домов подогнали генераторы, однако их мощности недостаточно для полноценного энергоснабжения. Жители вынуждены заряжать мобильные телефоны в автомобилях. Руководство муниципалитета обещало восстановить электроснабжение к 22 часам.

