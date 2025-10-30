Чиновники Трампа в страхе бегут на военные базы после жестокого убийства

Чиновники США опасаются покушений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Не менее шести высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа переехали из своих домов на военные базы в окрестностях Вашингтона после убийства активиста Чарли Кирка. Об этом сообщило американское издание The Atlantic.

«Стивен Миллер присоединился к растущему списку высокопоставленных политических назначенцев администрации Трампа — по нашим подсчетам, их не менее шести, проживающих на военных объектах в окрестностях Вашингтона, где они защищены не только от потенциального насилия, но и от протестов», — пишет издание.

Согласно данным The Atlantic, госсекретарь Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет проживают в «генеральском квартале» в Форт Макнейр — военном анклаве на берегу реки Анакостия. Кроме того, на военные базы переехали министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, министр армии Дэниел Дрисколл и еще один высокопоставленный чиновник Белого дома, чье имя издание не разглашает из-за «иностранной угрозы». Издание отмечает, что массовый переезд чиновников на военные объекты привел к дефициту жилья для высших офицеров. The Atlantic называет ситуацию признаком поляризации американского общества и указывает, что госслужащие теперь вынуждены полагаться на вооруженные силы США для усиления личной безопасности.

