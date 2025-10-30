Economist: Киеву потребуется 389 млрд до 2029 года для противостояния России
Евросоюзу пришлось бы предоставить Украине 328 млрд долларов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украине понадобится около 389 млрд долларов на финансирование, если она продолжит конфликт с Россией. При этом основные траты лягут на Евросоюз, сообщил британский журнал Economist.
«Украине понадобится примерно 389 млрд долларов в виде финансов и вооружения в течение четырех лет с 2026 по 2029 годы, в основном из Европы», — говорится в материале журнала. По данным издания, расходы на обеспечение обороны Украины увеличивались приблизительно на 20% ежегодно на протяжении всего конфликта.
Журнал уточняет, что указанная сумма включает не только военные нужды Киева, но также поддержку бюджета и частичные затраты на восстановление страны. В случае если финансовое бремя полностью ляжет на европейские государства, Евросоюзу придется выделить 328 млрд долларов, а Великобритании — 61 млрд долларов.
Евросоюз с начала конфликта в 2022 году выделил Украине почти 180 млрд евро на различные виды поддержки, включая финансирование, военную помощь и гуманитарные программы. Только в 2025 году ЕС предоставил Киеву 20,5 млрд евро бюджетного финансирования, в том числе 14 млрд евро из инициативы ERA, сформированной на основе доходов от реинвестирования замороженных активов России.
