Economist: Киеву потребуется 389 млрд до 2029 года для противостояния России

Украине понадобится около 389 млрд долларов на финансирование, если она продолжит конфликт с Россией. При этом основные траты лягут на Евросоюз, сообщил британский журнал Economist.

«Украине понадобится примерно 389 млрд долларов в виде финансов и вооружения в течение четырех лет с 2026 по 2029 годы, в основном из Европы», — говорится в материале журнала. По данным издания, расходы на обеспечение обороны Украины увеличивались приблизительно на 20% ежегодно на протяжении всего конфликта.

Журнал уточняет, что указанная сумма включает не только военные нужды Киева, но также поддержку бюджета и частичные затраты на восстановление страны. В случае если финансовое бремя полностью ляжет на европейские государства, Евросоюзу придется выделить 328 млрд долларов, а Великобритании — 61 млрд долларов.

