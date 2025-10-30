Пострадавший от теракта полковник Минобороны простил участника покушения

Владельцы поврежденных автомобилей извинения не приняли Фото: Илья Московец © URA.RU

Офицер Минобороны РФ, получивший ранения при террористическом акте на Синявинской улице в Москве летом 2024 года, вместе со своей супругой согласились принять извинения от обвиненного в теракте 30-летнего Евгения Серебрякова. Об этом стало известно на заседании 2-го Западного окружного военного суда.

«Офицер Минобороны, пострадавший в результате теракта на Синявинской улице Москвы летом 2024 года, заявил о принятии извинений обвиняемого в преступлении 30-летнего Евгения Серебрякова. Извинения приняла также получившая ранения жена военного», — сообщает «Коммерстант».

Четверо владельцев поврежденных автомобилей от принятия извинений отказались. Позиция пострадавших будет принята во внимание в ходе вынесения судебного решения.

По данным следствия, целью взрыва было устрашение населения и дискредитация деятельности государственной власти России. Изначально сообщники планировали взорвать автомобиль следователя главного следственного управления Следственного комитета, однако не смогли идентифицировать его машину.