Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию
Владимир Пресняков сообщил, что его сын собирается вернуться из США
Фото: Илья Московец © URA.RU
Артист Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию после завершения текущих контрактных обязательств. Об этом сообщил его отец, певец и композитор Владимир Пресняков.
«Я жду его возвращения. Не столько уговариваю его, сколько ему надо закончить свои дела. У него сейчас хороший контракт, он должен снять три клипа, он завязан этим контрактом», — пояснил Владимир Пресняков, передает РИА Новости.
Никита Пресняков покинул Россию в 2022 году, переехав в США. В сентябре 2024 года суд обязал музыканта выплатить долг по коммунальным услугам и парковке. Ранее сообщалось, что Пресняков не смог реализовать себя в США и выступал в барах для эмигрантов и вынужден был просить помощь у родственников из-за падения доходов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.