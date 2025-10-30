Владимир Пресняков сообщил, что его сын собирается вернуться из США Фото: Илья Московец © URA.RU

Артист Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию после завершения текущих контрактных обязательств. Об этом сообщил его отец, певец и композитор Владимир Пресняков.

«Я жду его возвращения. Не столько уговариваю его, сколько ему надо закончить свои дела. У него сейчас хороший контракт, он должен снять три клипа, он завязан этим контрактом», — пояснил Владимир Пресняков, передает РИА Новости.