Украинский ученый-радиофизик в звании капитана Владимир Ракша, занимавшийся разработкой вооружений для Вооруженных сил Украины, умер в Киеве при невыясненных обстоятельствах. Об этом 30 октября сообщили в российских силовых структурах. Ракша являлся выпускником факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и работал ведущим специалистом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ.

«В ходе неких испытаний умер... Ракша. Он являлся ведущим специалистом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ», — сказал собеседник ТАСС в российских силовых структурах. По его словам, украинская сторона заявляет, что смерть наступила в результате сердечного приступа, однако конкретные обстоятельства произошедшего не уточняются.

Это не первый случай гибели украинских специалистов, связанных с разработкой военной техники. Ранее во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб Богдан Змий — разработчик наземных роботов для «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и директор фирмы по их производству. Также поступала информация о том, что украинские Вооруженные силы интенсивно задействуют беспилотные летательные аппараты самолетного типа значительных размеров, а также разнообразные типы вооружений для нанесения ударов по населенным пунктам в прифронтовой зоне. После того как российские войска установили контроль над несколькими населенными пунктами на территории Донецкой и Днепропетровской областей, украинская сторона активизировала использование дронов новых модификаций, что привело к возрастанию угрозы для военной техники на линии соприкосновения.