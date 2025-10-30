Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Ученый, разрабатывавший оружие для ВСУ, загадочно погиб в Киеве

При невыясненных обстоятельствах погиб ученый, разрабатывавший оружие для ВСУ
31 октября 2025 в 02:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ученый погиб во время испытаний

Ученый погиб во время испытаний

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Украинский ученый-радиофизик в звании капитана Владимир Ракша, занимавшийся разработкой вооружений для Вооруженных сил Украины, умер в Киеве при невыясненных обстоятельствах. Об этом 30 октября сообщили в российских силовых структурах. Ракша являлся выпускником факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и работал ведущим специалистом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ.

«В ходе неких испытаний умер... Ракша. Он являлся ведущим специалистом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ», — сказал собеседник ТАСС в российских силовых структурах. По его словам, украинская сторона заявляет, что смерть наступила в результате сердечного приступа, однако конкретные обстоятельства произошедшего не уточняются.

Это не первый случай гибели украинских специалистов, связанных с разработкой военной техники. Ранее во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб Богдан Змий — разработчик наземных роботов для «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и директор фирмы по их производству. Также поступала информация о том, что украинские Вооруженные силы интенсивно задействуют беспилотные летательные аппараты самолетного типа значительных размеров, а также разнообразные типы вооружений для нанесения ударов по населенным пунктам в прифронтовой зоне. После того как российские войска установили контроль над несколькими населенными пунктами на территории Донецкой и Днепропетровской областей, украинская сторона активизировала использование дронов новых модификаций, что привело к возрастанию угрозы для военной техники на линии соприкосновения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал