В Пензенской области введены ограничения связи из-за беспилотной опасности

В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»
31 октября 2025 в 01:15
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«На территории области действует режим повышенной готовности. Временно ограничена работа мобильного интернета для безопасности граждан», — пояснил губернатор Олег Мельниченко в своем telegram-канале.

