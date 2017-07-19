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19 июля 2017
18 июля 2017
03:32  19 июля 2017 0

В Белом доме назвали имя нового посла США в России

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Дональд Трамп отправит в Москву миллиардера Джона ХантсманаФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой нового посла страны в России. По данным агентства Reuters, Белый дом выдвинет на эту должность экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана.

Нынешний посол США в России Джон Тефт осенью этого года покинет свой пост. Ранее американские СМИ уже сообщали, что Хантсман является наиболее вероятной кандидатурой на дипломатическую должность.

57-летний Хантсман владеет китайским языком, является отцом семерых детей. По данным журнала Forbes, состояние политика оценивается в 1 миллиард долларов. Хантсман возглавлял Юту с 2005 по 2009 год. В годы его правления штат вошел в топ-3 по условиям ведения бизнеса, а также увеличил свой бюджет. В 2009 году Хантсман был назначен Бараком Обамой на пост посла США в Китае, сообщает ТАСС.

Сергей Макеев
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