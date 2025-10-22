FT: США хотят открыть доступ к оружейному плутонию, чтобы ослабить Россию

США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Минэнерго США предоставило энергетическим компаниям возможность получить до 19 мегатонн оружейного плутония из старых боеголовок для использования в качестве топлива на современных ядерных реакторах. Об этом сообщает одна из британских газет. Нынешняя программа рассматривается якобы как часть стратегии по ограничению влияния российских поставщиков на мировой ядерный рынок.

«Министерство энергетики во вторник опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут использовать для получения до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны», — пишет Financial Times (FT). Накануне, 21 октября, министерство опубликовало заявку, которую могут подать предприятия, работающие в сфере атомной энергетики.

В материале подчеркивается, что плутоний предлагается перерабатывать в топливо для реакторов нового поколения. Издание отмечает, что ведомство ожидает интерес к программе со стороны как минимум двух компаний: Oklo Inc., специализирующейся на реакторах на переработанных отходах, и Newcleo, разрабатывающей передовые модульные установки. Ранее аналогичная инициатива была остановлена в 2018 году из-за резкого увеличения стоимости производства топлива из военного плутония.

