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19 июля 2017
15:42  19 июля 2017 5

Организаторы «свадьбы за два миллиона долларов» раскрыли ее реальную стоимость

Счастье молодоженов омрачил скандал вокруг их свадьбыФото: Instagram

Свадьба дочери судьи Елены Хахалевой в Краснодаре, стоимость которой в соцсетях оценивали в два миллиона долларов, на самом деле обошлась в 4,5 млн рублей. Об этом заявили организаторы торжества, вызвавшего горячее обсуждение в Сети.

Владельцы ресторана, где проходил праздник (молодые гуляли в Galich Hall — прим.ред) предоставили платежные документы. Согласно бумагам, счет оплачивал бывший супруг Хахалевой, бизнесмен Роберт Хахалев, как ранее и заявляла судья. Документы были предоставлены совету судей Краснодарского края. Его председатель Владимир Кисляк в беседе подчеркнул, что эти данные отличаются от тех, которые ранее фигурировали в прессе.

Заключение совет представит позднее в среду, 19 июля, передает «Эхо Москвы».

Торжество, где выступали Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон и другие звезды, прошло еще 10 июня, однако в минувшие выходные о нем рассказал в соцсетях известный адвокат Сергей Жорин, он и назвал сумму в два миллиона долларов, в которую якобы обошелся банкет дочери судьи. Хахалева, в свою очередь, в интервью «Российской газете» также заявила, что за свадьбу платил ее бывший муж. Судья добавила, что возмущена таким вмешательством в частную жизнь. Она подчеркивала, что многие звезды вообще присутствовали на торжестве в качестве гостей, поскольку дружат с ее супругом.

Тем не менее, «Национальная служба новостей» передавала, что депутат Госдумы, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» Антон Гетта отправил по поводу роскошного торжества запрос в Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей. Он пояснил, что сделал это в ответ на «негодование общества».

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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