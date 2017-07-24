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Главные новости Челябинской области
17:44  24 июля 2017 1

Физрук-наркоторговец из Челябинска отправится в женскую колонию. ФОТО

Суд учитель необр
На оглашении приговора Мелькова прятала лицо от камерФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Калининский районный суд Челябинска приговорил 24 июля бывшего учителя физкультуры, 47-летнюю Ларису Мелькову к 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает корреспондент «URA.RU». Подсудимая плакала и прятала лицо от журналистов. После освобождения ей будет запрещено работать в образовательных учреждениях еще семь лет.

«Храни тебя господь!», — успела сказать Мельковой ее пожилая мать, присутствовавшая на заседании. «Мамочка, я люблю тебя!», — прорыдала в ответ бывшая учительница.

Гособвинение требовало для Мельковой 11,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Полиция просила учесть суд, что экс-педагог оказала помощь в расследовании и раскрытии других преступлений.

Суд учитель необр
Лариса Мелькова плакала и прощалась с матерью
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лариса Мелькова обвинялась в торговле спайсом. Запрещенную продукцию она сбывала в маршрутных такси, где и была задержана 12 марта 2017 года. Уже на стадии расследования учительница раскаялась, назвала имена торговцев, у которых покупала наркотики, а также заявила, что пошла на преступление из-за нехватки средств на жизнь. Во время избрания меры пресечения педагог плакала и просила отпустить ее под домашний арест, ссылалась на то, что дома 18-летний сын и надо ухаживать за престарелой матерью.

Из школы учительницу-наркоторговку уволили, коллеги заявили, что случившееся стало для всех шоком. В гимназии Мелькова проработала более 25 лет, была на хорошем счету. Не так давно купила в ипотеку квартиру. Ее не считали нуждающейся, жилье было обставлено хорошо.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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