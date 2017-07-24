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Главные новости Челябинской области
09:00  24 июля 2017 0

В Челябинске выносят приговор физруку-наркоторговцу

Открытая лицензия 10.06.2015. Наручники., наручники, арест, задержание, криминал
В Челябинске вынесут приговор учительнице, торговавшей наркотиками в маршруткахФото: Handcuffed/Flickr

В Челябинске в Калининском районном суде 24 июля, в понедельник, будет вынесен приговор бывшему учителю физкультуры Ларисе Мельковой, обвиняемой в торговле наркотиками. Гособвинение требует для экс-педагога 11,5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бывшая учительница, она остается в СИЗО с момента задержания, раскаивается и просит учесть тяжелую жизненную ситуацию, из-за которой ей пришлось пойти на преступление.

46-летняя учительница была задержана, во время «контрольной закупки» 12 марта 2017 года. Мелькова продавала так называемые «соли» в маршрутных такси. На нее дал показания один из жителей города, когда у него нашли наркотик. У Мельковой изъяли восемь пакетов запрещенного вещества. Еще шесть пакетиков с наркотиком обнаружили дома. Свою вину она признала сразу и заявила, что ей не хватало денег на жизнь.

Для педагогов гимназии, где преподавала Лариса Мелькова, случившееся стало самым настоящим шоком. Нуждающейся ее не считали. О Мельковой отзывались как о хорошем учителе. Но потом выяснилось, что ранее педагог привлекалась к административной ответственности за хулиганство.

На следствии Мелькова «сдала» нескольких продавцов «солей», у которых приобретала товар для перепродажи. На суде представители полиции просили учесть ее помощь в раскрытии других преступлений.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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