В Челябинске в Калининском районном суде 24 июля, в понедельник, будет вынесен приговор бывшему учителю физкультуры Ларисе Мельковой, обвиняемой в торговле наркотиками. Гособвинение требует для экс-педагога 11,5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бывшая учительница, она остается в СИЗО с момента задержания, раскаивается и просит учесть тяжелую жизненную ситуацию, из-за которой ей пришлось пойти на преступление.
46-летняя учительница была задержана, во время «контрольной закупки» 12 марта 2017 года. Мелькова продавала так называемые «соли» в маршрутных такси. На нее дал показания один из жителей города, когда у него нашли наркотик. У Мельковой изъяли восемь пакетов запрещенного вещества. Еще шесть пакетиков с наркотиком обнаружили дома. Свою вину она признала сразу и заявила, что ей не хватало денег на жизнь.
Для педагогов гимназии, где преподавала Лариса Мелькова, случившееся стало самым настоящим шоком. Нуждающейся ее не считали. О Мельковой отзывались как о хорошем учителе. Но потом выяснилось, что ранее педагог привлекалась к административной ответственности за хулиганство.
На следствии Мелькова «сдала» нескольких продавцов «солей», у которых приобретала товар для перепродажи. На суде представители полиции просили учесть ее помощь в раскрытии других преступлений.