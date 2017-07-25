Водитель автомашины Mazda, пытаясь скрыться от преследовавших его экипажей ДПС, снес ограждения проезжей части, фонарные столбы, а затем, съехав на грунтовку, бросил машину в кустах у гаражей и скрылся. Ведутся поиски нарушителя.
Следы погони выложили в социальной сети «ВКонтакте» жители Салехарда. Публикацию, кстати, сопровождают довольно едкие комментарии: «Это ведь Салехард!!! Куда ты денешься от ДПС в нашем городе, скрывальщик?»
Лишь по счастливой случайности на пути гонщинка не оказалось людей.