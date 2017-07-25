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Главные новости Ямала
08:00  25 июля 2017 5

В Салехарде водитель, убегая от полицейских, разнес пешеходную зону. ФОТО

Гонщик сносил на своем пути столбы и огражденияФото: "ВКонтакте" / "В Салехарде"

Водитель автомашины Mazda, пытаясь скрыться от преследовавших его экипажей ДПС, снес ограждения проезжей части, фонарные столбы, а затем, съехав на грунтовку, бросил машину в кустах у гаражей и скрылся. Ведутся поиски нарушителя.

Следы погони выложили в социальной сети «ВКонтакте» жители Салехарда. Публикацию, кстати, сопровождают довольно едкие комментарии: «Это ведь Салехард!!! Куда ты денешься от ДПС в нашем городе, скрывальщик?»

Лишь по счастливой случайности на пути гонщинка не оказалось людей.

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Фото:» ВКонтакте» / «В Салехарде

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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