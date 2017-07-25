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Главные новости Курганской области
21:42  25 июля 2017 0

В Зауралье жители «нового ветхого жилья» мокнут под дождем в собственных квартирах

Проблемы в жилом доме в городе Курган после капитального ремонта. Курган., натяжной потолок
С потолков жителей новостройки регулярно течет водаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители новостройки в Шадринске, переехавшие туда по программе переселения из ветхого жилья, жалуются на протекающую крышу. Владельцы квартир в доме на улице Автомобилистов, 45 рассказали, что общий коридор их дома заполнен водой, сыро и в квартирах на верхних этажах.

В построенном по программе переселения в 2015 году доме крыша протекает регулярно. Старшая по дому Татьяна Брыжинская рассказала «URA.RU», что на этот раз им удалось дозвониться лично застройщику Владимиру Баскалю, который пообещал выслать ремонтную бригаду. Однако к концу дня, кроме журналистов местной телекомпании, на помощь к жильцам никто так и не приехал.

«Еще два года и у нас гарантийный срок закончится, мы останемся наедине со своими проблемами», — озвучивает Татьяна Брыжинская опасения жильцов. Сейчас представители застройщика протечки в крыше дома устраняют регулярно, однако вскоре появляются новые.

Проблемы шадринцев озвучивал также зауральский ОНФ — после этого сюжет о ситуации в домах сняли сюжет журналисты «Первого канала».

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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