Жители новостройки в Шадринске, переехавшие туда по программе переселения из ветхого жилья, жалуются на протекающую крышу. Владельцы квартир в доме на улице Автомобилистов, 45 рассказали, что общий коридор их дома заполнен водой, сыро и в квартирах на верхних этажах.
В построенном по программе переселения в 2015 году доме крыша протекает регулярно. Старшая по дому Татьяна Брыжинская рассказала «URA.RU», что на этот раз им удалось дозвониться лично застройщику Владимиру Баскалю, который пообещал выслать ремонтную бригаду. Однако к концу дня, кроме журналистов местной телекомпании, на помощь к жильцам никто так и не приехал.
«Еще два года и у нас гарантийный срок закончится, мы останемся наедине со своими проблемами», — озвучивает Татьяна Брыжинская опасения жильцов. Сейчас представители застройщика протечки в крыше дома устраняют регулярно, однако вскоре появляются новые.
Проблемы шадринцев озвучивал также зауральский ОНФ — после этого сюжет о ситуации в домах сняли сюжет журналисты «Первого канала».