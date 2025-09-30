Судья Момотов пришел на беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества

Общая стоимость активов, фигурирующих в иске, оценивается в девять миллиардов рублей
Общая стоимость активов, фигурирующих в иске, оценивается в девять миллиардов рублей

В Останкинском суде Москвы состоялась беседа по иску Генпрокуратуры России к судье Верховного суда РФ в отставке Виктору Момотову. Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество экс-судьи.

«Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов пришел в Останкинский суд Москвы на беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии у него имущества», — передает корреспондент РИА Новости. Имущество было получено с нарушением антикоррупционного законодательства. Общая стоимость активов, фигурирующих в иске, оценивается в девять миллиардов рублей.

Основанием для подачи иска послужила информация о том, что Момотов, находясь на государственной службе, владел значительными активами через аффилированных лиц. В частности, речь идет о сети отелей Marton, которую, по версии Генпрокуратуры, контролировал экс-судья.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия Виктора Момотова по его собственному письменному заявлению. Несмотря на это, Момотов сохраняет статус судьи в отставке, что предполагает определенные гарантии неприкосновенности.

