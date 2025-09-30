В Европе придумали радикальный способ избавиться от таинственных беспилотников

Размещение истребителей F-35 в Польше демонстрирует готовность Нидерландов действовать совместно с союзниками для поражения украинских дронов. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс. По его словам, «восточная граница НАТО является также границей нашей собственной безопасности» и страна совместно с партнерами полна решимости защищать этот рубеж.
«Таким образом, с размещением F-35 в Польше Нидерланды показывают, что наша страна вместе с союзниками готова как никогда, потому что „восточная граница НАТО также является нашей границей безопасности“, — заявил нидерландский министр. Его слова приводятся в материале Defensie.nl.
Дислоцированные в Польше F-35 будут находиться на территории страны с 1 сентября по 1 декабря, обеспечивая защиту зоны ответственности по договору НАТО. Как отмечается, нидерландские пилоты уже неоднократно принимали участие в боевых операциях по уничтожению беспилотников. С декабря Нидерланды намерены дополнительно развернуть в Польше зенитные ракетные комплексы Patriot, Nasams, а также системы противодействия дронам.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что уничтоженные над территорией страны беспилотники являются якобы российскими. В то же время чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев отметил, что обвинения в адрес Москвы по поводу якобы имевших место нарушений воздушного пространства не подкрепляются какими-либо доказательствами. Аналогичное мнение выразила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет RT. Представители НАТО отказались квалифицировать данный инцидент как акт агрессии против Польши.
Глава военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, подчеркнул, что альянс пока не располагает сведениями о том, кто несет ответственность за последние инциденты с нарушением воздушных границ государств-членов. Он отметил, что, поскольку данные нарушения произошли совсем недавно, расследование по ним продолжается, передает деловое издание «Взгляд».
