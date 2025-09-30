Малообеспеченным семьям готовят новый налоговый вычет

Малообеспеченным семьям с одним ребенком могут вернуть 7% налога на доходы физических лиц за год. Соответствующий законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщили журналисты.
«Каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей в возрасте до 23 лет, получающих образование по очной форме обучения, подавший заявление, сможет вернуть за год по 7% НДФЛ. При этом налоговый „кэшбек“ не предусмотрен для малообеспеченных семей, имеющих одного ребенка», — отмечается в пояснительной записке к документу. Цитата по «Известия».
По словам инициатора, действующая система несправедлива, когда льгота действует только для многодетных семей, а малообеспеченные с одним ребенком такой поддержки не получают. В законопроекте также говорится, что молодые семьи с низкими доходами и не имеющие собственного жилья остро нуждаются в дополнительной поддержке государства. Для обеспечения справедливости предлагается внести поправки в закон «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей».
В случае принятия закона, по мнению Нилова, могут смягчиться последствия инфляции и тарифного давления для уязвимых категорий семей. Также снизится социальное неравенство и в демографическая ситуация улучшится.
Ранее налоговый консультант Надежда Нестерова разъяснила, в каких случаях налогоплательщики могут быть обязаны вернуть полученный налоговый вычет. К основным основаниям для такого требования относятся получение субсидий, потеря налогового резидентства, а также досрочное закрытие индивидуального инвестиционного счета, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.