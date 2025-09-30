Трамп выступит с речью из Белого дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп сделает заявление из Белого дома после закрытого совещания с генералами и главой Пентагона
Трамп сделает заявление из Белого дома после закрытого совещания с генералами и главой Пентагона Фото:

Президент США Дональд Трамп во вторник, 30 сентября, выступит с важным объявлением в Овальном кабинете Белого дома, однако его тема не раскрывается. Об этом говорится в официальном расписании главы государства, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«В 11 утра по американскому восточному времени президент сделает объявление из Овального кабинета», — уточняется в документе. В расписании отмечается, что президент начнет рабочий день с визита на военную базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где глава Пентагона Пит Хегсет соберет сотни генералов и адмиралов для встречи с главой государства.

Ранее Пит Хегсет назначал закрытое военное совещание, вызвавшее большой резонанс. Глава Пентагона созвал сотни военных высоких званий без объяснения причины, о чем писал RT. Совещание запланировано на 30 сентября, в нем также примет участие Дональд Трамп.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп во вторник, 30 сентября, выступит с важным объявлением в Овальном кабинете Белого дома, однако его тема не раскрывается. Об этом говорится в официальном расписании главы государства, опубликованном пресс-службой Белого дома. «В 11 утра по американскому восточному времени президент сделает объявление из Овального кабинета», — уточняется в документе. В расписании отмечается, что президент начнет рабочий день с визита на военную базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где глава Пентагона Пит Хегсет соберет сотни генералов и адмиралов для встречи с главой государства. Ранее Пит Хегсет назначал закрытое военное совещание, вызвавшее большой резонанс. Глава Пентагона созвал сотни военных высоких званий без объяснения причины, о чем писал RT. Совещание запланировано на 30 сентября, в нем также примет участие Дональд Трамп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...