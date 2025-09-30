Вооруженные силы РФ в ближайшее время могут освободить населенный пункт Новоселовка в Донецкой Народной Республике. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко.
«После освобождения Шандриголово довольно-таки незавидное положение у украинских боевиков в ближайших населенных пунктах, поскольку наши военнослужащие уже развивают [наступление] и в районе населенного пункта Новоселовка», — заявил Марочко. Он считает, что освобождение уже «не за горами».
По данным Марочко, бои за Новоселовку уже начались, а украинские войска оказались в сложной оперативной ситуации из-за потери оборонительных позиций в соседнем населенном пункте. Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением Шандриголово, о чем писал RT. Он поблагодарил военных и отметил, что силы ВС РФ уверенно движутся вперед.
